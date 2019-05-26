В Кировском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-26T11:11:29+03:00

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В Кировском районе Крыма столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавший.

Авария произошла в субботу, 25 мая, на автодороге между поселками Кировское и Владиславовка. Дежурный «КРЫМ-СПАС» получил сигнал в 15.20.

Фото: МЧС по РК

На место выдвинулись спасатели, ГИБДД и медики. Оказалось, что столкнулись два отечественных авто «ВАЗ-21014» и «ВАЗ-2115».

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «ВАЗ-2115», 1989 года рождения, который был деблокирован спасателями, а затем передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, - рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

Фото: МЧС по РК

Спасатели призвали водителей соблюдать скоростной режим и проявлять осторожность, учитывая видимость и погодные условия, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU