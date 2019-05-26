2019-05-26T16:25:29+03:00
Происшествия

Симферополь в ближайшие часы может накрыть грозой

Синоптики не исключают град
Анастасия ЖУКОВА
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На крымскую столицу скоро обрушится грозаНа крымскую столицу скоро обрушится грозаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В ближайшие два часа и до конца дня 26 мая в Симферополе начнется гроза.

- Ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 15-20 м/с, - сообщили в МЧС по Республике Крым.

Спасатели призвали соблюдать правила безопасности: воздержаться от поездок по городу, не спускаться в подземные переходы, не находиться вблизи крупных деревьев и билбордов. Парковаться рядом с ними тоже не стоит.

Если во время ливня вы находитесь в личном автотранспорте, то не стоит пытаться проехать подтопленные участки. Стоит медленно перестроиться в крайний правый ряд и аккуратно прекратить движение, не прибегая к экстренному торможению. А затем включить "аварийку" и переждать ливень.

Держитесь подальше от линий электропередач, вывесок и дорожных знаков.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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