Погода в Крыму на 27 мая: до +29 и облачно

СЕГОДНЯ 07:34 2019-05-27T07:34:36+03:00

Будет дуть ветер до 15 метров в секунду

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В Крыму 27 мая будет облачно, температура воздуха поднимется до +29 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе в понедельник до +26 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, небо будет скрыто за тучами.

В Севастополе сегодня до +25 градусов. Днем подует западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

На ЮБК воздух в понедельник прогреется до +26 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Керчи в понедельник облачно, но без осадков. Столбики термометров покажут до +25 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU