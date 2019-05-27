2019-05-27T07:34:36+03:00
Общество

Погода в Крыму на 27 мая: до +29 и облачно

Будет дуть ветер до 15 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму 27 мая будет облачно, температура воздуха поднимется до +29 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе в понедельник до +26 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, небо будет скрыто за тучами.

В Севастополе сегодня до +25 градусов. Днем подует западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

На ЮБК воздух в понедельник прогреется до +26 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Керчи в понедельник облачно, но без осадков. Столбики термометров покажут до +25 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ялте няня обокрала своего работодателя
В Симферопольском районе изменили схему движения на Мазанку
Два в одном: билеты на рейсовые автобусы из аэропорта «Симферополь» можно купить при оформлении авиабилета
Крымчан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
В крымских горах туристы из Москвы и Новгородской области получили травмы
Воздушная разведка и техника пилотирования: В Крыму стартовали соревнования «Авиадартс-2019»
В Крыму на трассе «Таврида» начался монтаж пешеходных переходов
Вандалы испортили картину на стене "подземки" в Симферополе
Симферополь в ближайшие часы может накрыть грозой
В Кировском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавший
Погода в Крыму 26 мая: Штормовое предупреждение сохраняется
В Саках замначальника МВД попался на взятке в 150 тысяч рублей