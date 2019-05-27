Воздушная разведка и техника пилотирования: В Крыму стартовали соревнования «Авиадартс-2019»
В Крыму стартовал практический этап всеармейских соревнований «Авиадартс-2019». Победители представят Россию на международном этапе, который пройдет в августе в Китае.
Летчики Воздушно-космических сил сдали нормативы по физической подготовке на скорость, силу и ловкость.
Они выполнили такие упражнения: плавание вольным стилем, подтягивание, баскетбольный тест и получили зачет по теории выполнения практической части соревнований по родам авиации.
А после жеребьевки, экипажи совершили контрольный облет полигона Чауда на вертолетах Ми-8 для осмотра мишеней.
С 28 мая начинается летная программа конкурса, которая включает в себя воздушную разведку, навигацию, технику пилотирования и боевое применение по наземным целям.
- В конкурсе принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС, военных округов и Северного флота, - уточнили в пресс-службе Южного военного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU