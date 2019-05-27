В крымских горах туристы из Москвы и Новгородской области получили травмы

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-27T12:48:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 26 мая, спасателям поступило сообщение о том, что на тропе Голицына, в районе грота Шаляпина, женщина оступилась и повредила ногу. К ней на помощь выехали сотрудники МЧС.

Спасатели обнаружили 52-летнюю туристку из Москвы в бухте «Разбойничьей» с признаками перелома голеностопа.

- Спасатели оказали женщине первую помощь и с помощью носилок эвакуировали в поселок Новый Свет. После этого пострадавшую передали сотрудникам «скорой помощи», - сообщил министр МЧС Сергей Шахов.

В МЧС просят соблюдать необходимые меры безопасности при походе. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Также в этот же день, спасатели при патрулировании мыса «Капчик» оказали первую помощь 50-летней жительнице Новгородской области. Она при падении получила ссадины ноги и руки.

ИСТОЧНИК KP.RU