В крымских горах туристы из Москвы и Новгородской области получили травмы
В воскресенье, 26 мая, спасателям поступило сообщение о том, что на тропе Голицына, в районе грота Шаляпина, женщина оступилась и повредила ногу. К ней на помощь выехали сотрудники МЧС.
Спасатели обнаружили 52-летнюю туристку из Москвы в бухте «Разбойничьей» с признаками перелома голеностопа.
- Спасатели оказали женщине первую помощь и с помощью носилок эвакуировали в поселок Новый Свет. После этого пострадавшую передали сотрудникам «скорой помощи», - сообщил министр МЧС Сергей Шахов.
В МЧС просят соблюдать необходимые меры безопасности при походе. Фото: пресс-служба МЧС по РК
Также в этот же день, спасатели при патрулировании мыса «Капчик» оказали первую помощь 50-летней жительнице Новгородской области. Она при падении получила ссадины ноги и руки.
ИСТОЧНИК KP.RU