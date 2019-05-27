Два в одном: билеты на рейсовые автобусы из аэропорта «Симферополь» можно купить при оформлении авиабилета

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-27T14:17:06+03:00

Автостанция в новом терминале открылась в июле 2018 года Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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С 24 мая туристы, которые хотят прилететь в Крым, при оформлении авиабилета могут приобрести билет на автобусные рейсы. Они отправляются из аэропорта «Симферополь».

- Пассажирам доступна покупка проездных билетов в направлении Ялты, Алушты, Евпатории и Севастополя, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

К этим населенным пунктам запущено 34 мультимодальных рейса в сутки.

Кстати, проездные билеты и багажные квитанции можно приобрести на сервере «Fly&Bus» и в кассах автовокзалов и автостанций «Крымавтотранс».

Напомним, междугородняя автостанция в аэропорту крымской столицы открылась в июле 2018 года. Ранее она работала на территории старого терминала.

А недавно аэропорт «Симферополь» отметил первый год работы. Он уже принял и отправил 18 805 рейсов - свыше пяти миллионов пассажиров. Здание в виде «Крымской волны» стало уже визитной карточкой полуострова, наряду с другими символами, которым уже не один десяток лет.

ИСТОЧНИК KP.RU