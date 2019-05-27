2019-05-27T15:08:24+03:00
Общество

В Симферопольском районе изменили схему движения на Мазанку

Теперь автомобили двигаются по временной дороге
Александра КОРШУНОВА
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На старом участке дороги начинается строительство. Фото: пресс-служба АО "ВАД"На старом участке дороги начинается строительство. Фото: пресс-служба АО "ВАД"
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В понедельник, 27 мая, в Симферопольском районе запустили движение по временной дороге для въезда и выезда в село Мазанка. Перепуск необходим для дальнейшего строительства трассы.

Протяженность временной дороги составляет 500 метров.

- Новая схема движения исключила существующие неудобства для транспорта. Ранее въезд в Мазанку при движении из Симферополя проводился в конце подъема под острым углом в условиях ограниченной видимости, выезд с Мазанки в сторону Донского тоже был небезопасен, ведь водителям не обеспечивалась достаточная видимость с левой стороны, - сообщил пресс-секретарь строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Григорий Назаров.

Новая дорога обеспечивает автолюбителям необходимый обзор. На ней нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Перепуск движения на Мазанку перед Симферополем.В районе села Мазанка Симферопольского района запущено движение по временной дороге для въезда и выезда в населенный пункт. Видео: пресс-служба АО "ВАД"! другой источник

Напомним, на трассе "Таврида" начался монтаж пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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