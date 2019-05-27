2019-05-27T17:29:27+03:00
Общество

В четырех городах Крыма ожидаются проблемы с телевещанием

Там пройдут работы на антенно-мачтовых сооружениях
Александра КОРШУНОВА
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Это коснется трансляции всех телепередачЭто коснется трансляции всех телепередачФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе, Евпатории, Красноперекопске и Севастополе планируются перерывы в трансляции все телепередач. Это связано с проведением работ на антенно-мачтовых сооружениях.

- С 27 по 30 мая 2019 года запланированы работы на антенно-мачтовых сооружениях на следующих объектах: РТПС Симферополь, РТПС Евпатория, РТПС Красноперекопск, РТПС Севастополь, - сообщили в пресс-службе Мининформа.

Работы пройдут в течение одного дня с 09.00 до 16.30.

Кстати, министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов рассказал, что Крым готов к отмене национального роуминга. Это значит, что при посещении других регионов России у жителей полуострова не будет взиматься плата за входящие звонки.

А оплата услуг будет соответствовать тем тарифам, которые установлены в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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