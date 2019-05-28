Погода в Крыму на 28 мая: днем до +33, без осадков

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-28T08:08:10+03:00

Погода местами пасмурная, но дождя не будет. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму погода во вторник, 28 мая, будет по-летнему теплой.

- Температура воздуха ночью 14…19 градусов, днем 28…33, в горах 20…25, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - Умеренный юго-восточный ветер днем в южных и восточных районах усилится до 15 м/с.

В Севастополе 28 мая малооблачно. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 25…27.

В Керчи временная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер ночью южный 2-7 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14…16, днем 24…26.

Такая погода сохранится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU