В Севастополе у черных копателей забрали 1600-летние артефакты

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-28T09:00:01+03:00

На полуострове очень много мест, где можно найти артефакты. Фото: пресс-служба Института археологии РАН

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Жители Севастополе осуждены за незаконный поиск и изъятие археологических предметов.

- Злоумышленники в июне 2018 года провели раскопки на объекте культурного наследия «Грунтовый могильник у села Верхнесадовое, - сообщает пресс-служба города Севастополя.

Черные копатели, уничтожив культурный слой, нашли и забрали себе артефакты, возраст которых составляет не менее 1600 лет.

Их добычей стали различный археологические предметы: бронзовые подвески, браслеты, кольцо, посуду и т.д.

Нахимовский районный суд признал их виновными в незаконных поисках и изъятии археологических предметов из мест залегания - п. «в» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ

Нарушители возместили ущерб, причиненный преступлением. Также суд оштрафовал каждого подсудимого на 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU