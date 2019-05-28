В Севастополе у черных копателей забрали 1600-летние артефакты
Жители Севастополе осуждены за незаконный поиск и изъятие археологических предметов.
- Злоумышленники в июне 2018 года провели раскопки на объекте культурного наследия «Грунтовый могильник у села Верхнесадовое, - сообщает пресс-служба города Севастополя.
Черные копатели, уничтожив культурный слой, нашли и забрали себе артефакты, возраст которых составляет не менее 1600 лет.
Их добычей стали различный археологические предметы: бронзовые подвески, браслеты, кольцо, посуду и т.д.
Нахимовский районный суд признал их виновными в незаконных поисках и изъятии археологических предметов из мест залегания - п. «в» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ
Нарушители возместили ущерб, причиненный преступлением. Также суд оштрафовал каждого подсудимого на 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU