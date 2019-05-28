В Симферополе на 4 месяца перекроют бульвар Франко

СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-28T09:39:05+03:00

Там пройдут работы по обустройству ливневой канализации

Изменить размер текста: A A

В Симферополе с июня по октябрь ограничат движение транспортных средства на бульваре Франко. Перекроют участок от улицы Дзержинского до улицы Генерала Попова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- Временно ограничить движение транспортных средств с 6:00 часов 01.06.2019 до 18:00 часов 01.10.2019 на бульваре Франко на месте проведения строительных работ, уточнили в ведомстве.

На месте строительных работ примут меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Также согласуют схему объезда участка, на котором будут проводиться ремонтные работы.

Напомним, на ремонт дорог в крымской столице дополнительно выделят 388 миллионов рублей. Работы хотят провести на улицах Александра Невского, Карла Маркса, Сельская и других.

ИСТОЧНИК KP.RU