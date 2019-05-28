В Севастополе будут судить мужчину, который выстрелил в своего приятеля из травматического пистолета
Перед судом в Севастополе предстанет 55-летний мужчина, который ранил по неосторожности своего приятеля из незаконного травмата. Следствие установило, что в доме по Монастырскому шоссе приятели выпивали.
Во время застолья нетрезвый хозяин дома приставил к голове друга травматический пистолет и, по неосторожности, выстрелил.
- В результате пострадавший получил проникающее ранение черепа и головного мозга, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.
Мужчина не хотел убивать своего приятеля. А причиной стала преступная небрежность при обращении с оружием в состоянии алкогольного опьянения.
Следствие установило, что несколько лет назад купил этот газовый пистолет, переделанный под травматический. Вместе с патронами он хранил его у себя дома.
Сейчас расследование уголовного дело завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU