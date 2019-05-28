2019-05-28T10:57:02+03:00
Происшествия

В Севастополе будут судить мужчину, который выстрелил в своего приятеля из травматического пистолета

Он ранил его по неосторожности
Александра КОРШУНОВА
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Пистолет вместе с патронами подозреваемый хранил у себя дома. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по СевастополюПистолет вместе с патронами подозреваемый хранил у себя дома. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Севастополю
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Перед судом в Севастополе предстанет 55-летний мужчина, который ранил по неосторожности своего приятеля из незаконного травмата. Следствие установило, что в доме по Монастырскому шоссе приятели выпивали.

Во время застолья нетрезвый хозяин дома приставил к голове друга травматический пистолет и, по неосторожности, выстрелил.

- В результате пострадавший получил проникающее ранение черепа и головного мозга, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.

Мужчина не хотел убивать своего приятеля. А причиной стала преступная небрежность при обращении с оружием в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие установило, что несколько лет назад купил этот газовый пистолет, переделанный под травматический. Вместе с патронами он хранил его у себя дома.

Сейчас расследование уголовного дело завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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