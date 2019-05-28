В Каменке на полгода ограничат движение

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-28T12:41:12+03:00

Оно начало действовать с 20 мая Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Там проводятся работы по строительству канализации

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В Каменке с 6.00 20 мая начало действовать ограничение для движения транспорта. Оно продлится до 18.00 15 декабря 2019 года.

В администрации Симферополя сообщили, что в микрорайоне проводится работы по строительству сетей канализации.

КОНКРЕТНО

Движение ограничат на участках:

ул. Мемета Аппазова (от ул. Усеин-Заде до ул. Норвежская);

ул. Сайдали Куртсеитова (от ул. Усеин-Заде до ул. Диянет);

ул. Алиме Абденнановой (от ул. Усеин-Заде до ул. Диянет);

ул. Абдулы Дагджи (от ул. Усеин-Заде до ул. Норвежская).

Напомним, в Симферополе на четыре месяца ограничат движение транспорта на бульваре Франко. Там тоже пройдут работы по строительству ливневой канализации.

Кстати, на ремонт дорог в крымской столице дополнительно выделят 388 миллионов рублей. Работы хотят провести на улицах Александра Невского, Карла Маркса, Сельская и других.

ИСТОЧНИК KP.RU