В Каменке на полгода ограничат движение
В Каменке с 6.00 20 мая начало действовать ограничение для движения транспорта. Оно продлится до 18.00 15 декабря 2019 года.
В администрации Симферополя сообщили, что в микрорайоне проводится работы по строительству сетей канализации.
КОНКРЕТНО
Движение ограничат на участках:
ул. Мемета Аппазова (от ул. Усеин-Заде до ул. Норвежская);
ул. Сайдали Куртсеитова (от ул. Усеин-Заде до ул. Диянет);
ул. Алиме Абденнановой (от ул. Усеин-Заде до ул. Диянет);
ул. Абдулы Дагджи (от ул. Усеин-Заде до ул. Норвежская).
Напомним, в Симферополе на четыре месяца ограничат движение транспорта на бульваре Франко. Там тоже пройдут работы по строительству ливневой канализации.
Кстати, на ремонт дорог в крымской столице дополнительно выделят 388 миллионов рублей. Работы хотят провести на улицах Александра Невского, Карла Маркса, Сельская и других.
ИСТОЧНИК KP.RU