На одной из улиц Ялты поймали украинца с партией амфетамина
На одной из улиц Ялты в апреле сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по РК задержали 34-летнего украинца. У него нашли несколько полиэтиленовых пакетов с порошком белого цвета.
В присутствии понятых их изъяли для проведения экспертной оценки.
- Согласно результатам, в обнаруженных у иностранца упаковках содержалось психотропное вещество - амфетамин, в значительном размере, оборот которого на территории РФ запрещен, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, полицейские в Крыму изъяли крупную партию наркотиков. Оказалось, что подозреваемые продавали наркотики через Интернет. Теперь молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас они находятся под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU