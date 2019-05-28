На одной из улиц Ялты поймали украинца с партией амфетамина

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-28T13:04:59+03:00

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы

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На одной из улиц Ялты в апреле сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по РК задержали 34-летнего украинца. У него нашли несколько полиэтиленовых пакетов с порошком белого цвета.

В присутствии понятых их изъяли для проведения экспертной оценки.

- Согласно результатам, в обнаруженных у иностранца упаковках содержалось психотропное вещество - амфетамин, в значительном размере, оборот которого на территории РФ запрещен, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, полицейские в Крыму изъяли крупную партию наркотиков. Оказалось, что подозреваемые продавали наркотики через Интернет. Теперь молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU