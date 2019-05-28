Совместный российско-сирийский банк в ближайшее время откроется в Крыму

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-28T14:25:16+03:00

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В Крыму в ближайшее время откроется совместный российско-сирийский коммерческий банк. Также планируется наладить и морское сообщение между полуостровом и Сирией. Об этом рассказал руководитель сирийской «Торгово-промышленной палаты Чехии и Центральной Азии» Джерри Неставал на бизнес-конференции в САР.

Он подчеркнул, что отношения крымских и чешских предпринимателей с коллегами из Сирии вышли на новый практический уровень.

- Сейчас ведется работа по создании на территории российского полуострова банка, который сможет работать с сирийскими бизнесменами. Принимать денежные переводы и переводить их внутри России, - поделился Неставал, передает канал в соцсети Facebook.

А морская линия, которая готовится к открытию, поможет сирийским бизнесменам увеличить товарооборот с Россией и Чехией.

Она соединит и порты Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU