2019-05-28T15:24:15+03:00
Туризм

Парусные гонки и мастер-классы: Как Крым откроет высокий курортный сезон

Праздник пройдет 1 июня в Ялте [программа мероприятий]
Александра КОРШУНОВА
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Жители и гости смогут поучаствовать в национальном фестивале «Многоликий Боспор»Жители и гости смогут поучаствовать в национальном фестивале «Многоликий Боспор»Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В субботу, 1 июня, в Ялте откроется высокий курортный сезон. Также в этот день встретят парусную регату «Золотое кольцо Боспорского царства».

Ее маршрут пролегает вдоль Черноморского побережья с остановками в Геленджике, Анапе, Керчи, Ялте и Севастополе.

В акватории Ялты с 9.00 начнутся зрелищные показательные выступления яхтсменов. Более 70 спортсменов будут соревноваться в парусных гонках. В 10 утра к ним впервые присоединятся и юные участники детских парусных школ.

В 12.00 на сцене состоится торжественное открытие сезона.

- В течении всего дня жители и гости смогут поучаствовать в национальном фестивале «Многоликий Боспор». На набережной будет работать этнографический квартал, там же пройдут мастер-классы и театрализованные постановки, - рассказали в пресс-службе Минкурортов РК.

В 12 часов на сцене, установленной на набережной города, после парадного шествия участников регаты, состоится торжественное открытие сезона и награждение победителей очередного этапа гонки.

Праздник продолжится весь день концертами, конкурсами и игровыми программами для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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