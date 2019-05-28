2019-05-28T16:17:17+03:00
Спорт

Самой сильной школьницей России стала юная жительница Ялты

Екатерина Еричева учится в пятом классе
Александра КОРШУНОВА
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Победительница Елизавета Еричева. Фото: Управление образования администрации ЯлтыПобедительница Елизавета Еричева. Фото: Управление образования администрации Ялты
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Ученица «Ялтинской средней школы-лицея №9» Елизавета Еричева стала самой сильной школьницей России среди 5-6 классов. Девочка выполняла комплекс упражнений на гимнастической перекладине.

- В этом году спортивный фестиваль Российского движения школьников собрал в Москве в этом году 300 самых спортивных ребят в возрасте от 7 до 17 лет из 43 субъектов Российской Федерации, - рассказали в Управлении образовании администрации Ялты.

Пятиклассница Лиза заняла первое место в своей категории и получила медаль, как самая сильная девочка соревнований.

Елизавета получила медаль. Фото: Управление образования администрации Ялты

Елизавета получила медаль. Фото: Управление образования администрации Ялты

Ведь ее результат был выше, чем у девочек, соревнующихся даже среди 9-10 классов.

На этом конкурсе, но только среди мальчиков, стал победителем и севастополец. Ярослав Закревский стал самым сильным в категории учащихся 5-6 классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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