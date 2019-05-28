В 2019 году в Крыму отремонтируют почти 83 километра дорог
По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Крыму отремонтируют 82,5 километра трасс. Это четыре дороги общего пользования, на благоустройство которых выделят 1,2 миллиарда рублей.
КОНКРЕТНО
На каких дорогах проведут работы:
- Саки-Орловка протяженностью 41,9 километра (766 миллионов рублей);
- Танковое-Оборонное протяженностью 11 километров (155 миллионов рублей);
- Черноморское-Оленевка протяженностью 23 километра (273 миллиона рублей);
- Лекарственное-Демьяновка протяженностью 7,6 километра (100 миллионов рублей).
На этих дорогах заменят и отремонтируют поврежденных и деформированных слоев дорожной одежды.
- Также установят светофоры и барьерное ограждение, выполнят устройство тротуаров. После завершения ремонта дорожники обновят разметку, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.
Конкурсные процедуры, которые определят исполнителя работ, скоро завершаться.
ИСТОЧНИК KP.RU