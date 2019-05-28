В 2019 году в Крыму отремонтируют почти 83 километра дорог

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-28T17:05:40+03:00

На это выделили 1,2 миллиарда рублей

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По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Крыму отремонтируют 82,5 километра трасс. Это четыре дороги общего пользования, на благоустройство которых выделят 1,2 миллиарда рублей.

КОНКРЕТНО

На каких дорогах проведут работы:

- Саки-Орловка протяженностью 41,9 километра (766 миллионов рублей);

- Танковое-Оборонное протяженностью 11 километров (155 миллионов рублей);

- Черноморское-Оленевка протяженностью 23 километра (273 миллиона рублей);

- Лекарственное-Демьяновка протяженностью 7,6 километра (100 миллионов рублей).

На этих дорогах заменят и отремонтируют поврежденных и деформированных слоев дорожной одежды.

- Также установят светофоры и барьерное ограждение, выполнят устройство тротуаров. После завершения ремонта дорожники обновят разметку, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

Конкурсные процедуры, которые определят исполнителя работ, скоро завершаться.

ИСТОЧНИК KP.RU