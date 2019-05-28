В Крыму полицейские изъяли 30 тысяч литров контрафактного спирта

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-28T17:46:58+03:00

Его должны были потом продавать населению. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Изменить размер текста: A A

В Крыму сотрудники правоохранительных органов остановили грузовой автомобиль с полуприцепом, в котором перевозили картонные коробки с 5-ти литровыми пластиковыми канистрами. А внутри находилась жидкость с характерным запахом спирта.

После того, как сотрудники полиции обследовали складские помещения в одном из поселков Симферопольского района, там тоже изъяли пластиковые бутылки со спиртом.

- По результатам проведенных экспертиз установлено, на складе и в грузовом автомобиле находится этиловый спирт крепостью 96 градусов, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Общий объем жидкости составил более 30 тысяч литров. А стоимость превышала 1,4 миллиона рублей.

Оказалось, что контрафактную продукцию потом должны были продавать населению.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU