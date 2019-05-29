2019-05-29T09:02:31+03:00
Общество

Погода в Крыму 29 мая: Жарко и сухо

Лето все ближе, столбик термометра поднимается все выше
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Море теплое! Можно купаться!Море теплое! Можно купаться!Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму в среду, 29 мая, будет очень жарко.

- Воздух тропических широт обусловит на полуострове по-летнему жаркую, преимущественно сухую погоду. Ночью на побережье вероятен туман. Умеренный юго-восточный ветер днем в южных и восточных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14…19; днем 28…33, на побережье и в горах 22…27, - рассказали в крымском гидрометцентре.

На полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Морская вода в Феодосии прогрелась до 17 градусов, в Алуште - 15 градусов, в Ялте - 16, Черноморском - 18 градусов. В Севастополе, Керчи и Евпатории - уже 20 градусов тепла. Аналогично - в Азовском море.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму автомобиль скатился со склона и врезался в здание: Погиб пятилетний ребенок
Розовое настроение: В Ботсаду Симферополя началось массовое цветение пионов
В Симферополе началась реконструкция набережной реки Салгир
Эмиля, Асель, Шандро и Агнесса: Какие необычные имена дают крымчане своим детям
В Кировском районе Крыма горел жилой дом
Часть Симферополя 29 мая останется без света и воды
На объездной в Симферополе грузовик снес ограждение и врезался в столб
В Крыму полицейские изъяли 30 тысяч литров контрафактного спирта
В 2019 году в Крыму отремонтируют почти 83 километра дорог
Самой сильной школьницей России стала юная жительница Ялты
Парусные гонки и мастер-классы: Как Крым откроет высокий курортный сезон
Совместный российско-сирийский банк в ближайшее время откроется в Крыму
Во весь рост: В Крыму показали проект памятника Амет-Хану Султану
На одной из улиц Ялты поймали украинца с партией амфетамина
В Каменке на полгода ограничат движение
В Ялте начнет работать отделение туристической полиции
В Севастополе будут судить мужчину, который выстрелил в своего приятеля из травматического пистолета
Почти 390 крымских пляжей прошли проверку Роспотребнадзора
Корабли из Севастополя учатся давать отпор подводным лодкам