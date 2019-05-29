Погода в Крыму 29 мая: Жарко и сухо

СЕГОДНЯ 08:57 2019-05-29T09:02:31+03:00

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В Крыму в среду, 29 мая, будет очень жарко.

- Воздух тропических широт обусловит на полуострове по-летнему жаркую, преимущественно сухую погоду. Ночью на побережье вероятен туман. Умеренный юго-восточный ветер днем в южных и восточных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14…19; днем 28…33, на побережье и в горах 22…27, - рассказали в крымском гидрометцентре.

На полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Морская вода в Феодосии прогрелась до 17 градусов, в Алуште - 15 градусов, в Ялте - 16, Черноморском - 18 градусов. В Севастополе, Керчи и Евпатории - уже 20 градусов тепла. Аналогично - в Азовском море.

ИСТОЧНИК KP.RU