2019-05-29T09:53:16+03:00
Происшествия

На объездной в Симферополе грузовик снес ограждение и врезался в столб

К счастью, никто не пострадал
Александра КОРШУНОВА
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Авария на Объездной дороге в СимферополеАвария на Объездной дороге в СимферополеФото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ
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На Объездной дороге в Симферополе грузовик снес ограждение и врезался в столб неподалеку от автосалона. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, водитель заснул за рулем.

И при столкновении зацепил еще пять машин.

- Водитель жив здоров ни одной царапины, - написал один из очевидцев аварии.

- От опоры ЛЭП только верхушка осталась. Слава Богу, что люди там не шли, - рассказал подписчик группы «Автопартнер Крым» Алексей.

При столкновении водитель фуры зацепил еще пять машин Фото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ

При столкновении водитель фуры зацепил еще пять машинФото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и «скорой помощи».

Напомним, в Кировском районе столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадал один человек. На помощь выехали спасатели, которого с помощью инструментов вытащили одного из водителей и передали его сотрудникам "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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