На объездной в Симферополе грузовик снес ограждение и врезался в столб
На Объездной дороге в Симферополе грузовик снес ограждение и врезался в столб неподалеку от автосалона. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, водитель заснул за рулем.
И при столкновении зацепил еще пять машин.
- Водитель жив здоров ни одной царапины, - написал один из очевидцев аварии.
- От опоры ЛЭП только верхушка осталась. Слава Богу, что люди там не шли, - рассказал подписчик группы «Автопартнер Крым» Алексей.
При столкновении водитель фуры зацепил еще пять машинФото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и «скорой помощи».
Напомним, в Кировском районе столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадал один человек. На помощь выехали спасатели, которого с помощью инструментов вытащили одного из водителей и передали его сотрудникам "скорой помощи".
ИСТОЧНИК KP.RU