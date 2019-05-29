На объездной в Симферополе грузовик снес ограждение и врезался в столб

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-29T09:53:16+03:00

Авария на Объездной дороге в Симферополе Фото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ

К счастью, никто не пострадал

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На Объездной дороге в Симферополе грузовик снес ограждение и врезался в столб неподалеку от автосалона. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, водитель заснул за рулем.

И при столкновении зацепил еще пять машин.

- Водитель жив здоров ни одной царапины, - написал один из очевидцев аварии.

- От опоры ЛЭП только верхушка осталась. Слава Богу, что люди там не шли, - рассказал подписчик группы «Автопартнер Крым» Алексей.

При столкновении водитель фуры зацепил еще пять машинФото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и «скорой помощи».

Напомним, в Кировском районе столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадал один человек. На помощь выехали спасатели, которого с помощью инструментов вытащили одного из водителей и передали его сотрудникам "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU