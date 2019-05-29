2019-05-29T10:08:53+03:00
Общество

Часть Симферополя 29 мая останется без света и воды

Ограничение продлится до 17.00
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 29 мая, некоторые улицы Симферополя останутся без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

КОНКРЕТНО

На каких улицах не будет света 29 мая до 17.00:

- ул. Цимлянская, 2-24(чет), 3-19(нечет);

- ул. Энтузиастов, 3-55(нечет);

- ул. Заречная 1-34, 51, 52, 54; ул. Южная, 33;

- ул. Грушевая, 48-52 (чет).

Кроме того, в Симферополе 29 мая из-за ремонтных работы центр города до 17.00 останутся без воды.

- улицы: Гайдара, Мичурина, Вилар, Дорожная, Молодых Подпольщиков;

- ул. Киевская, №№82-98;

- ул. Гагарина, №№15-33;

- ул. Кечкеметская, №№1-23, №№2-10.

Кстати, бульвар Франко в крымской столице перекроют из-за устройства ливневой канализации на четыре месяца.

Такие же работы пройдут и в микрорайоне Каменка. Там ограничили движение транспорта с 20 мая до 15 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму автомобиль скатился со склона и врезался в здание: Погиб пятилетний ребенок
Розовое настроение: В Ботсаду Симферополя началось массовое цветение пионов
В Симферополе началась реконструкция набережной реки Салгир
Эмиля, Асель, Шандро и Агнесса: Какие необычные имена дают крымчане своим детям
В Кировском районе Крыма горел жилой дом
На объездной в Симферополе грузовик снес ограждение и врезался в столб
Погода в Крыму 29 мая: Жарко и сухо
В Крыму полицейские изъяли 30 тысяч литров контрафактного спирта
В 2019 году в Крыму отремонтируют почти 83 километра дорог
Самой сильной школьницей России стала юная жительница Ялты
Парусные гонки и мастер-классы: Как Крым откроет высокий курортный сезон
Совместный российско-сирийский банк в ближайшее время откроется в Крыму
Во весь рост: В Крыму показали проект памятника Амет-Хану Султану
На одной из улиц Ялты поймали украинца с партией амфетамина
В Каменке на полгода ограничат движение
В Ялте начнет работать отделение туристической полиции
В Севастополе будут судить мужчину, который выстрелил в своего приятеля из травматического пистолета
Почти 390 крымских пляжей прошли проверку Роспотребнадзора
Корабли из Севастополя учатся давать отпор подводным лодкам