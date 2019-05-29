Часть Симферополя 29 мая останется без света и воды

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-29T10:08:53+03:00

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В среду, 29 мая, некоторые улицы Симферополя останутся без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

КОНКРЕТНО

На каких улицах не будет света 29 мая до 17.00:

- ул. Цимлянская, 2-24(чет), 3-19(нечет);

- ул. Энтузиастов, 3-55(нечет);

- ул. Заречная 1-34, 51, 52, 54; ул. Южная, 33;

- ул. Грушевая, 48-52 (чет).

Кроме того, в Симферополе 29 мая из-за ремонтных работы центр города до 17.00 останутся без воды.

- улицы: Гайдара, Мичурина, Вилар, Дорожная, Молодых Подпольщиков;

- ул. Киевская, №№82-98;

- ул. Гагарина, №№15-33;

- ул. Кечкеметская, №№1-23, №№2-10.

Кстати, бульвар Франко в крымской столице перекроют из-за устройства ливневой канализации на четыре месяца.

Такие же работы пройдут и в микрорайоне Каменка. Там ограничили движение транспорта с 20 мая до 15 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU