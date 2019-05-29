Часть Симферополя 29 мая останется без света и воды
В среду, 29 мая, некоторые улицы Симферополя останутся без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
КОНКРЕТНО
На каких улицах не будет света 29 мая до 17.00:
- ул. Цимлянская, 2-24(чет), 3-19(нечет);
- ул. Энтузиастов, 3-55(нечет);
- ул. Заречная 1-34, 51, 52, 54; ул. Южная, 33;
- ул. Грушевая, 48-52 (чет).
Кроме того, в Симферополе 29 мая из-за ремонтных работы центр города до 17.00 останутся без воды.
- улицы: Гайдара, Мичурина, Вилар, Дорожная, Молодых Подпольщиков;
- ул. Киевская, №№82-98;
- ул. Гагарина, №№15-33;
- ул. Кечкеметская, №№1-23, №№2-10.
Кстати, бульвар Франко в крымской столице перекроют из-за устройства ливневой канализации на четыре месяца.
Такие же работы пройдут и в микрорайоне Каменка. Там ограничили движение транспорта с 20 мая до 15 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU