В Кировском районе Крыма горел жилой дом

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-29T10:41:21+03:00

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по РК

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В Крыму в поселке Кировское ночью в жилом доме вспыхнул пожар. Из-за того, что люди поздно обнаружили возгорание, то огнь уже охватил большую площадь.

На место выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

При прибытии выяснилось, что горит одноэтажный жилой дом.

Работа спасателей осложнялась тем, что на улице было темно, а помещение – сильно задымлено.

- Полная ликвидация огня заняла один час, - сообщил министр МЧС Сергей Шахов.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Огонь уничтожил бытовую технику, личные вещи, мебель и внутреннюю отделку дома.

Площадь пожара составила 95 квадратных метров, причины которого установят эксперты.

Спасатели отмечают, что раньше узнать о возгорании, даже на ранней стадии, помог был извещатель.

ИСТОЧНИК KP.RU