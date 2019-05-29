2019-05-29T11:32:48+03:00
Общество

Эмиля, Асель, Шандро и Агнесса: Какие необычные имена дают крымчане своим детям

На прошлой неделе в республике появилось 375 малышей
Александра КОРШУНОВА
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На прошлой неделе в Крыму родилось рекордное количество двоен. Фото: архив "КП"На прошлой неделе в Крыму родилось рекордное количество двоен. Фото: архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму на прошлой неделе зарегистрировали рождение 375 детей. За неделю отделы ЗАГСы выдали 375 свидетельств о рождении: 184 мальчикам и 191 девочкам.

- Больше всего рождений отмечается в Симферополе и Симферопольском районе - 126, Евпатории - 23, Керчи и Бахчисарае - по 19, Саках, Белогорском районе и Ялте - по 18, Джанкое - 16, - рассказали в пресс-службе Минюста РК.

В свидетельствах о рождении записаны такие редкие имена: Анфиса, Алевтина, Эмиля, Асель, Ян, Гульсум, Филипп, Милослава, Арианна, Веста, Асене, Эмран, Вилена, Каролина, Харитон, Шандро и Агнесса.

А еще на прошлой неделе в Крыму зарегистрировали рождение 8 двоен. По две родилось в Симферополе и Судаке, а по одной - в Саках, Раздольном, Первомайском и Красноперекопском районах. Это количество является рекордным, ведь, в республике за неделю обычно рождается не больше 4 близнецов и двойняшек.

Кроме того, за неделю зарегистрировали 139 браков. В тройке по количеству бракосочетаний: Симферополь и Симферопольский район, Ялта и Керчь.

Регистрировали брак преимущественно 29-32- летние невесты и 32-36-летние женихи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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