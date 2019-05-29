Розовое настроение: В Ботсаду Симферополя началось массовое цветение пионов
В Ботаническом саду КФУ в Симферополе настоящее буйство цвета - там началось массовое цветение пионов. На экспозиции представлено порядка 100 сортов, а некоторые из них поражают размерами цветка - до 20 сантиметров в диаметре.
Яркие цвета и нежный аромат никого не оставят равнодушным. Фото: пресс-служба КФУ
- Особое внимание стоит уделить аромату, он присущ не всем пионам, однако, встречаются сорта с уникальным запахом ирисов и роз, - рассказала куратор коллекции травянистых пионов Елена Пидгайная.
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Особое внимание привлекают желтые пионы «Корал Сансет», «Бартзелла».
В пресс-службе КФУ отметили, что впервые такие растения получили в 1948 году ученым и селекционером Тоичи Ито, который проводил межвидовые скрещивания.
Пионы "Бетти Грофф". Фото: пресс-служба КФУ
ИСТОЧНИК KP.RU