Розовое настроение: В Ботсаду Симферополя началось массовое цветение пионов

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-29T12:37:35+03:00

Некоторые из них обладают уникальным запахом ирисов и роз

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В Ботаническом саду КФУ в Симферополе настоящее буйство цвета - там началось массовое цветение пионов. На экспозиции представлено порядка 100 сортов, а некоторые из них поражают размерами цветка - до 20 сантиметров в диаметре.

Яркие цвета и нежный аромат никого не оставят равнодушным. Фото: пресс-служба КФУ

- Особое внимание стоит уделить аромату, он присущ не всем пионам, однако, встречаются сорта с уникальным запахом ирисов и роз, - рассказала куратор коллекции травянистых пионов Елена Пидгайная.

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Особое внимание привлекают желтые пионы «Корал Сансет», «Бартзелла».

В пресс-службе КФУ отметили, что впервые такие растения получили в 1948 году ученым и селекционером Тоичи Ито, который проводил межвидовые скрещивания.

Пионы "Бетти Грофф". Фото: пресс-служба КФУ

ИСТОЧНИК KP.RU