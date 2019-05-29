В Крыму автомобиль скатился со склона и врезался в здание: Погиб пятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-29T14:12:32+03:00

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В селе Строгановка в Крыму погиб пятилетний ребенок. Он находился в машине один, и тут автомобиль покатился со склона под углом 15-20 градусов на несколько сотен метров, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

А после машина врезалась в жилой дом и перевернулся.

На месте происшествия выехали спасатели, где оказывали следственным органам содействие.

Туда, по данным следствия, на горе Мурун-Кир приехали муж с женой и их пятилетняя дочь. Когда семья кушала, девочка отошла от родителей и села в автомобиль.

После этого и произошло несчастье. Родители попытались самостоятельно остановить машину, но сделать это не удалось.

Ребенка транспортировали в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

- В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на полное установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - дополнили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU