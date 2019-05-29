2019-05-29T15:03:59+03:00
Общество

В 2019 году на 72 улицах Симферополя восстановят освещение

На это выделили 100 миллионов рублей
Александра КОРШУНОВА
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На 72 улицах в Симферополе в этом году восстановят освещение. На это выделено 100 миллионов рублей, рассказал директор МБУ «Город» Николай Коновалов.

- Все конкурсы в рамках выделенного финансирования проведены. Как и претензионная работа по светильникам, которые не соответствовали требованиям. На данный момент начата поставка качественной продукции, - дополнил Коновалов.

Уже проведены работы на 15 улицах столицы, а до конца года завершает работы на всех запланированных.

В свою очередь глава РК Сергей Аксенов отметил, что общая потребность по городу на эти цели составляет больше 400 миллионов рублей.

- В этом году нужно набрать темп работ. А по итогам будем решать вопрос выделения средств на данные цели в дальнейшем, - резюмировал Аксенов.

Кстати, в Симферополе 28 мая начались работы по реконструкции набережной реки Салгир. Работы закончат 4 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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