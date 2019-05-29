В трех симферопольских скверах появятся общественные туалеты

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-29T15:59:55+03:00

Их уже включили в схему размещения

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В Гагаринском парке Симферополя и еще в трех скверах появятся общественные туалеты. Их установят там, где проводятся мероприятия и есть большое скопление людей.

Глава города Наталья Маленко отметила, что это инициативу поддержали депутаты городского совета. И в апреле включили в схему размещения нестационарных объектов общественные туалеты.

Они появятся не только в сквере у кинотеатра «Космос», но и в районе Музучилища, а также недалеко от парка Гагарина со стороны улицы Павленко.

- Там мы проводим очень много мероприятий. И в этом плане пожилым людям приходится очень сложно, - дополнила Маленко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На 72 улицах крымской столицы восстановят освещение. На это выделили 100 миллионов рублей. В свою очередь глава РК Сергей Аксенов отметил, что общая потребность по городу на эти цели составляет больше 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU