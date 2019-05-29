2019-05-29T17:47:53+03:00
Общество

В Бахчисарайском районе за 155 миллионов рублей отремонтируют дорогу

Контракт на выполнение работ уже заключен
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму в Бахчисарайском районе в рамках национального проекта отремонтируют дорогу «Танковое-Оборонное». На это выделили 155,8 миллиона рублей.

Подрядчик выполнит работы на 11 километрах автомобильной дороги.

На трассе отремонтируют поврежденные и деформированные слои асфальта, нарежут кювет и спланируют обочины.

Кроме того, благоустроят автопавильоны.

- После завершения ремонта дорожники нанесут разметку и установят дорожные знаки, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

Работы должны завершиться в декабре 2019 года.

А для повышения уровня безопасности установят светофоры и обустроят тротуары.

Кстати, на ремонт дорог в Симферополе дополнительно выделят 388 миллионов рублей. В пресс-службе администрации крымской столицы сообщили, что капитальный ремонт хотят провести на улицах Александра Невского, Карла Маркса, Сельская и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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