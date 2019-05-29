В Бахчисарайском районе за 155 миллионов рублей отремонтируют дорогу
В Крыму в Бахчисарайском районе в рамках национального проекта отремонтируют дорогу «Танковое-Оборонное». На это выделили 155,8 миллиона рублей.
Подрядчик выполнит работы на 11 километрах автомобильной дороги.
На трассе отремонтируют поврежденные и деформированные слои асфальта, нарежут кювет и спланируют обочины.
Кроме того, благоустроят автопавильоны.
- После завершения ремонта дорожники нанесут разметку и установят дорожные знаки, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.
Работы должны завершиться в декабре 2019 года.
А для повышения уровня безопасности установят светофоры и обустроят тротуары.
Кстати, на ремонт дорог в Симферополе дополнительно выделят 388 миллионов рублей. В пресс-службе администрации крымской столицы сообщили, что капитальный ремонт хотят провести на улицах Александра Невского, Карла Маркса, Сельская и других.
ИСТОЧНИК KP.RU