Погода в Крыму на 30 мая: без осадков и тепло до +27

СЕГОДНЯ 07:04 2019-05-30T07:07:34+03:00

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30 мая на полуострове отличный летний день. Правда нужно вести себя на природе поосторожнее: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32º, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 24…26°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

Вода в Черном море уже теплая и можно вовсю купаться: в Феодосии 19°, Алуште 17°, Ялте 15°, в р-не горы Карадаг 18°, Севастополе 18…20°, Евпатории 21° и Черноморском 18°.

ИСТОЧНИК KP.RU