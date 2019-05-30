На судне «Ламбро Качиони» в трюме полыхает огонь: В Севастопольском порту тренируются спасатели

СЕГОДНЯ 07:53 2019-05-30T08:17:40+03:00

Учения прошли успешно. Фото: пресс-служба МЧС России по г. Севастополю Фото: другой источник.

В учениях участвовали 35 сотрудников МЧС и два катера [видео]

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В морском порту сотрудники МЧС России по городу Севастополю провели пожарно-тактические учения.

- Согласно легенде, на рыболовецком судне «Ламбро Качиони» произошло возгорание в машинном отделении, - сообщает пресс-служба МЧС России по г. Севастополю.

На место ЧП выехали расчеты севастопольского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар быстро распространялся, произошел разлив топлива. Спасатели работали в трюме корабля, поэтому пришлось создать несколько звеньев газодымозащитной службы.

В Севастополе "загорелось" судно.В порту прошли учения спасателей. Видео: МЧС Росиии по г. Севастополю

Пенная атаку поставила точку в борьбе с огнем на корабле. Также были выставлены боновые заграждения для недопущения разлива нефтепродуктов в акваторию.

Всего от МЧС задействовали 18 единиц техники и 35 человек личного состава, а также пожарный катер Черноморского флота, катер «Мангуст» спецотряда подразделения ГИМС – для перекрытия рейда в бухте. Пожар потушен, учения прошли успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU