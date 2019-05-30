На судне «Ламбро Качиони» в трюме полыхает огонь: В Севастопольском порту тренируются спасатели
В морском порту сотрудники МЧС России по городу Севастополю провели пожарно-тактические учения.
- Согласно легенде, на рыболовецком судне «Ламбро Качиони» произошло возгорание в машинном отделении, - сообщает пресс-служба МЧС России по г. Севастополю.
На место ЧП выехали расчеты севастопольского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар быстро распространялся, произошел разлив топлива. Спасатели работали в трюме корабля, поэтому пришлось создать несколько звеньев газодымозащитной службы.
В Севастополе "загорелось" судно.В порту прошли учения спасателей. Видео: МЧС Росиии по г. Севастополю
Пенная атаку поставила точку в борьбе с огнем на корабле. Также были выставлены боновые заграждения для недопущения разлива нефтепродуктов в акваторию.
Всего от МЧС задействовали 18 единиц техники и 35 человек личного состава, а также пожарный катер Черноморского флота, катер «Мангуст» спецотряда подразделения ГИМС – для перекрытия рейда в бухте. Пожар потушен, учения прошли успешно.
ИСТОЧНИК KP.RU