2019-05-30T10:25:20+03:00
Общество

"Помогите! А-а-а!": В соцсети появилось 30-секундное видео со съемок «Гардермаринов-4» в Крыму

Хрупкая девушка стала жертвой дюжих солдат [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Ника Здорик играет в "Гардемаринах-4". Фото: nika_zdorik/InstagramНика Здорик играет в "Гардемаринах-4". Фото: nika_zdorik/Instagram
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На берегу Черного моря разыгрывается захватывающий сюжет: молодая девушка пытается убежать от мужчин в старинной военной форме.

"Помогите! А-а-а!": Съемки "Гардемаринов-4" в Крыму.Душераздирающий кадр со съемочной площадки на полуострове. Видео: КИНоЖизнь Крыма/VK

- Помогите! А-а-а! – истошно кричит молодая особа.

Но все попытки тщетны: барышню хватают за руки и за ноги дюжие молодцы, которые получили приказ на ее поимку.

Спасения нет?! Нужно звонить в полицию?!

На деле ничего преступного не происходит: Крымский полуостров стал местом для работы киногруппы Светланы Дружининой, снимающей продолжение знаменитой ленты «Гардемарины, вперед!». И в этом 30-секундном любительском ролике можно узнать талантливую российскую актрису Нику Здорик.

Сейчас артисты уже отправились на материке, а в Крым планируют вернуться только осенью. Но свою работу в Севастополе знаменитая Светлана Дружинина освещала не очень охотно, но зато сейчас в соцсети стали появляться коротенькие видео от участников массовок. Маленькие сюжеты прекрасно передают атмосферу фильма и вызывают интерес у поклонников "Гардемаринов-4".

ИСТОЧНИК KP.RU

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