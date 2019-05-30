"Помогите! А-а-а!": В соцсети появилось 30-секундное видео со съемок «Гардермаринов-4» в Крыму
На берегу Черного моря разыгрывается захватывающий сюжет: молодая девушка пытается убежать от мужчин в старинной военной форме.
"Помогите! А-а-а!": Съемки "Гардемаринов-4" в Крыму.Душераздирающий кадр со съемочной площадки на полуострове. Видео: КИНоЖизнь Крыма/VK
- Помогите! А-а-а! – истошно кричит молодая особа.
Но все попытки тщетны: барышню хватают за руки и за ноги дюжие молодцы, которые получили приказ на ее поимку.
Спасения нет?! Нужно звонить в полицию?!
На деле ничего преступного не происходит: Крымский полуостров стал местом для работы киногруппы Светланы Дружининой, снимающей продолжение знаменитой ленты «Гардемарины, вперед!». И в этом 30-секундном любительском ролике можно узнать талантливую российскую актрису Нику Здорик.
Сейчас артисты уже отправились на материке, а в Крым планируют вернуться только осенью. Но свою работу в Севастополе знаменитая Светлана Дружинина освещала не очень охотно, но зато сейчас в соцсети стали появляться коротенькие видео от участников массовок. Маленькие сюжеты прекрасно передают атмосферу фильма и вызывают интерес у поклонников "Гардемаринов-4".
ИСТОЧНИК KP.RU