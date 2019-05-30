2019-05-30T10:02:11+03:00
Общество

На улицы Симферополя вышел новый низкопольный троллейбус «Горожанин»

В нем есть кондиционер и встроенный интерфейс USB для подзарядки телефонов
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Он будет курсировать по разным маршрутам города в течении июня. Фото: пресс-служба Минтранса РКОн будет курсировать по разным маршрутам города в течении июня. Фото: пресс-служба Минтранса РК
Изменить размер текста:

В Симферополе с 30 мая вышел на линию низкопольный троллейбус с удлиненным автономным ходом «Горожанин». Его произвели на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе, является экологическим транспортом.

Салон троллейбуса разработан таким образом, что что в нем нет ни одного элемента, о который можно зацепиться или поцарапаться. Он рассчитан более чем на 100 мест, из которых 28 - для сидения, а еще одно для проезда маломобильного человека.

Для удобства пассажиров двери в салон имею раздвижной механизм, складной пандус, систему кондиционирования и подогрева и встроенный USB для возможности подзарядки мобильных гаджетов.

- Запас автономного хода троллейбуса составляет от 30 километров при полной загрузке до 70 километров. Заряд аккумуляторных батарей производится от контактной сети, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

Новый транспорт будет курсировать в течении июня по разным маршрутам крымской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детей из Симферополя отправят в космос
В Крыму Следком возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в машине, которая скатилась с горы
Часть Симферополя 30 мая останется без света
"Помогите! А-а-а!": В соцсети появилось 30-секундное видео со съемок «Гардермаринов-4» в Крыму
В Ялте нашли наркотики и 23 куста конопли
На судне «Ламбро Качиони» в трюме полыхает огонь: В Севастопольском порту тренируются спасатели
Погода в Крыму на 30 мая: без осадков и тепло до +27
В Евпатории мама и сын попытались подкупить за 420 тысяч начальника местного отдела ФСБ
В Бахчисарайском районе за 155 миллионов рублей отремонтируют дорогу
Русло реки Малый Салгир в Симферополе очистили от мусора
В трех симферопольских скверах появятся общественные туалеты
В 2019 году на 72 улицах Симферополя восстановят освещение
Аксенов остался доволен работой администрации Симферополя