На улицы Симферополя вышел новый низкопольный троллейбус «Горожанин»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-30T10:02:11+03:00

Он будет курсировать по разным маршрутам города в течении июня. Фото: пресс-служба Минтранса РК

В нем есть кондиционер и встроенный интерфейс USB для подзарядки телефонов

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В Симферополе с 30 мая вышел на линию низкопольный троллейбус с удлиненным автономным ходом «Горожанин». Его произвели на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе, является экологическим транспортом.

Салон троллейбуса разработан таким образом, что что в нем нет ни одного элемента, о который можно зацепиться или поцарапаться. Он рассчитан более чем на 100 мест, из которых 28 - для сидения, а еще одно для проезда маломобильного человека.

Для удобства пассажиров двери в салон имею раздвижной механизм, складной пандус, систему кондиционирования и подогрева и встроенный USB для возможности подзарядки мобильных гаджетов.

- Запас автономного хода троллейбуса составляет от 30 километров при полной загрузке до 70 километров. Заряд аккумуляторных батарей производится от контактной сети, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

Новый транспорт будет курсировать в течении июня по разным маршрутам крымской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU