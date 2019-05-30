Часть Симферополя 30 мая останется без света
В четверг, 30 мая, некоторые улицы Симферополя останутся без света. Это связано с проведением внеплановых работ - замена опор.
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, света у горожан не будет до 17.00.
КОНКРЕТНО
Света не будет на улицах:
- Отважных 2-32 (чет),
- Пр. Победы 296а,296,298/2, 302 (чет),
- Механизаторов 10 (чет), 9 (нечет),
- Тенистая 1-55 (нечет).
Напомним, на бульваре Франко в крымской столице перекроют движение на четыре месяца из-за проведения работ по оборудованию ливневой канализации. Также временно запретят въезд машин на некоторых улицах в микрорайоне Каменка.
Там аналогичные работы планируется закончить к середине декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU