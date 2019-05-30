2019-05-30T10:26:20+03:00
Общество

Часть Симферополя 30 мая останется без света

Ограничение продлится до 17.00
Александра КОРШУНОВА
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В четверг, 30 мая, некоторые улицы Симферополя останутся без света. Это связано с проведением внеплановых работ - замена опор.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, света у горожан не будет до 17.00.

КОНКРЕТНО

Света не будет на улицах:

- Отважных 2-32 (чет),

- Пр. Победы 296а,296,298/2, 302 (чет),

- Механизаторов 10 (чет), 9 (нечет),

- Тенистая 1-55 (нечет).

Напомним, на бульваре Франко в крымской столице перекроют движение на четыре месяца из-за проведения работ по оборудованию ливневой канализации. Также временно запретят въезд машин на некоторых улицах в микрорайоне Каменка.

Там аналогичные работы планируется закончить к середине декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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