В Крыму Следком возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в машине, которая скатилась с горы
Следком РФ по Крыму возбудил уголовное дело по факту проверки сообщения о смерти пятилетней девочки. В этот момент ребенок находился в автомобиле, который съехал с горы Мурун-Кир и столкнулся с домом в окрестностях села Строгановка Симферопольского района.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначили медицинскую и автотехническую судебные экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
В Крыму автомобиль скатился со склона и врезался в здание: Погиб пятилетний ребенок.Следственный комитет возбудил уголовное дело. Видео: пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым! другой источник
Как писала ранее "КП-Крым", муж с женой и их пятилетняя дочь приехали на пикник на природу. Когда семья кушала, девочка отошла от родителей и села в автомобиль.
После этого и произошло несчастье. Родители попытались самостоятельно остановить машину, но сделать это не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU