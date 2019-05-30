2019-05-30T10:58:09+03:00
Происшествия

В Крыму Следком возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в машине, которая скатилась с горы

Расследование уголовного дела продолжается
Александра КОРШУНОВА
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Несчастье произошло в районе села Строгановка Симферопольского района. Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Республике КрымНесчастье произошло в районе села Строгановка Симферопольского района. Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Следком РФ по Крыму возбудил уголовное дело по факту проверки сообщения о смерти пятилетней девочки. В этот момент ребенок находился в автомобиле, который съехал с горы Мурун-Кир и столкнулся с домом в окрестностях села Строгановка Симферопольского района.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначили медицинскую и автотехническую судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

В Крыму автомобиль скатился со склона и врезался в здание: Погиб пятилетний ребенок.Следственный комитет возбудил уголовное дело. Видео: пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым! другой источник

Как писала ранее "КП-Крым", муж с женой и их пятилетняя дочь приехали на пикник на природу. Когда семья кушала, девочка отошла от родителей и села в автомобиль.

После этого и произошло несчастье. Родители попытались самостоятельно остановить машину, но сделать это не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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