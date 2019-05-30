2019-05-30T11:49:53+03:00
Детский отдых

Детей из Симферополя отправят в космос

В торговом центре «FM» откроется уникальный Космический парк с экскурсиями по МКС и квестами в виртуальной реальности
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Центрифуга для юных космонавтовЦентрифуга для юных космонавтов
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В Симферополе 7 июня на третьем этаже ТРЦ «FM» откроется Космический парк приключений для детей и взрослых.

Уникальная плазмокомната Космического парка

Уникальная плазмокомната Космического парка

Парк предлагает 47 приключений на любой возраст и вкус: экскурсия по МКС, опыты с электричеством, квесты в виртуальной реальности, прогулки с повышенной гравитацией по Юпитеру, встреча с пришельцами и многое другое.

Немногие учебные или развлекательные заведения могут предложить программу, понятную даже детям от 2 лет.

- С пустыми руками не уйдет никто: измеряйте свой вес и рост на разных планетах, проверяйте себя на выносливость и получайте сертификат на полет в космос! Детям, обожающим творчество, наверняка понравится зона мастер-классов, где можно нарисовать объемную игрушку 3d-ручкой, создать вселенную в пробирке или шлем космонавта, - сообщают организаторы.

"Космический" мастер-класс для детей

"Космический" мастер-класс для детей

Посещение космического парка – это отличный повод провести время со своей семьей.

Кстати, вход в «Космодрайв» для малышей до 4 лет – бесплатный. Для детей до 14 лет предусмотрены специальные скидки.

Подробнее читайте здесь: https://vk.com/topic-170741580_39388866

Сайт https://космодрайв.рф

Телефон 8 (978) 016-29-13

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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