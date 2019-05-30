В Севастополе будут судить 36-летнего педофила, который заманивал детей к себе домой

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-30T12:19:59+03:00

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В Севастополе под суд пойдет 36-летний житель Гагаринского района, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Следствие установило, что в мае 2018 года он познакомился с компанией детей в возрасте от 12 до 15 лет. В отсутствие жены он приглашал их к себе домой.

- Он показывал ребятам фильмы и предметы непристойного содержания, совершая в отношении детей развратные и иные действия сексуального характера. Также он угощал их алкоголем, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.

Однажды мама одного из мальчиков увидела в соцсети переписку сына и подозреваемого. Она обратилась в правоохранительные органы.

Следователи обнаружили факты преступной деятельности. Оказалось, что раньше мужчина судим не был, вел, с виду, размеренный образ жизни, работал на предприятии по производству хлебобулочных изделий.

Дома у подозреваемого нашли список с именами детей и их телефонами.

Психолог провел с пострадавшими работу в специализированных детских комнатах.

Подозреваемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU