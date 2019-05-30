В Севастополе будут судить 36-летнего педофила, который заманивал детей к себе домой
В Севастополе под суд пойдет 36-летний житель Гагаринского района, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.
Следствие установило, что в мае 2018 года он познакомился с компанией детей в возрасте от 12 до 15 лет. В отсутствие жены он приглашал их к себе домой.
- Он показывал ребятам фильмы и предметы непристойного содержания, совершая в отношении детей развратные и иные действия сексуального характера. Также он угощал их алкоголем, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.
Однажды мама одного из мальчиков увидела в соцсети переписку сына и подозреваемого. Она обратилась в правоохранительные органы.
Следователи обнаружили факты преступной деятельности. Оказалось, что раньше мужчина судим не был, вел, с виду, размеренный образ жизни, работал на предприятии по производству хлебобулочных изделий.
Дома у подозреваемого нашли список с именами детей и их телефонами.
Психолог провел с пострадавшими работу в специализированных детских комнатах.
Подозреваемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU