2019-05-30T14:36:30+03:00
Общество

Сергей Аксенов попробовал себя в роли тракториста

И рассказал о достижениях сельскохозяйственной отрасли
Александра КОРШУНОВА
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В Красногвардейском районе проходит конференция "День поля". Фото: Facebook Сергея АксеноваВ Красногвардейском районе проходит конференция "День поля". Фото: Facebook Сергея Аксенова
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Сергей Аксенов в ходе научной конференции «День поля», которая проходит в Красногвардейском районе, попробовал себя в роли тракториста. Там все регионы республики продемонстрировали современную технику, с помощью которой проводятся работы.

Он отметил, что ученые из Крымской сельхозакадемии и РАН помогли заменить влагозависимые культуры на засухоустойчивые в тех районах, которые лишились орошения из-за перекрытия Серево-Крымского канала.

- По сравнению с январем-апрелем прошлого года произведено на 30% больше пищевых продуктов. Фермерские хозяйства республики на 60% обеспечены новой техникой, - отметил глава республики.

Он дополнил, что за последние пять лет Крым получил больше 9 миллиардов рублей по сельхознаправлению. А в 2018 году 91 фермеру перечислили господдержку в размере 170 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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