2019-05-30T16:48:52+03:00
Общество

В Крыму хотят дополнить список запрещенных импортных вин

Такое обращение уже готовят в Правительство РФ
Александра КОРШУНОВА
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Гендиректор винзавода «Массандра» Янина Павленко высказалась в поддержку постановления Правительства об ограничении госзакупок импортных вин. Но она отметила, что этот перечень необходимо дополнить несколькими позициями.

Павленко уверена, что это серьезная поддержка российских вин. Ведь в посольствах и на приемах подают иностранные вина, но, возможно, в скором времени их заменят на российские.

- Это значит: первое - правительство действительно намерено развивать отрасль, второе - Россия заявляет о том, что наши вина достойного качества и не уступают импортным образцам, - подчеркнула Павленко.

Но она уточнила, что в постановлении указаны следующие позиции, на которые распространяется запрет: «вина игристые», «вина», «вина ликерные», «вина фруктовые (плодовые)».

- То ли по упущению, то ли по досадному недоразумению отсутствуют ограничительные меры к «винам ЗГУ» (защищенное географическое указание) и «винам ЗНМП» (защищенное наименование места нахождения). Сегодня, когда в России набирает обороты производство именно этих вин - то есть приготовленных в нашей стране из собственного винограда, выращенного в конкретной местности, именно они, прежде всего, нуждаются в имиджевой поддержке, - дополнила гендиректор.

Она рассказала, что эти вина подчеркивают индивидуальность региона. В связи с этим "Крымское Бюро винограда и вина" готовит обращение в правительство России с просьбой внести в постановление данные позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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