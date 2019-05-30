В Симферополе 31 мая частично пропадет электричество на 6 улицах

СЕГОДНЯ 19:52 2019-05-30T20:01:34+03:00

Электричества не будет с утра до вечера. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Света не будет с 8 до 17 часов

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31 мая, в пятницу, в столице Республики Крым произойдет локальное отключение электричества: стиральные машины и телевизоры перестанут работать на шести улицах и одном переулке.

Отключения происходят в связи с связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

Крымские энергетики просят их понять и простить небольшие неудобства, потому что нельзя будет пользоваться электроприборами с 8 утра до 17 часов вечера.

И так, где отключат электричество в городе Симферополе 31 мая, в пятницу:

улица Луганская, 4-24(чет), 3-27(нечет);

улица Муромская, 4-28 (чет), 3-23 (нечет);

улица Шахтеров, 75;

улица Калинина, 20-28(чет), 33-37(нечет);

улица Спера, 24-66 (чет), 37-53(нечет);

переулок Индустриальный, 1-9, 41;

улица Эскадронная, 8, 16, 15-23(нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU