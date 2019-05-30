В Симферополе 31 мая частично пропадет электричество на 6 улицах
31 мая, в пятницу, в столице Республики Крым произойдет локальное отключение электричества: стиральные машины и телевизоры перестанут работать на шести улицах и одном переулке.
Отключения происходят в связи с связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».
Крымские энергетики просят их понять и простить небольшие неудобства, потому что нельзя будет пользоваться электроприборами с 8 утра до 17 часов вечера.
И так, где отключат электричество в городе Симферополе 31 мая, в пятницу:
улица Луганская, 4-24(чет), 3-27(нечет);
улица Муромская, 4-28 (чет), 3-23 (нечет);
улица Шахтеров, 75;
улица Калинина, 20-28(чет), 33-37(нечет);
улица Спера, 24-66 (чет), 37-53(нечет);
переулок Индустриальный, 1-9, 41;
улица Эскадронная, 8, 16, 15-23(нечет)
ИСТОЧНИК KP.RU