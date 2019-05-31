В Москве на взятке попались два должностных лица и адвокат из Крыма

СЕГОДНЯ 08:51 2019-05-31T08:51:38+03:00

Один миллион рублей они распределили между собой

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В Москве по подозрению в получении взятки сотрудники Следкома и УФСБ задержали адвоката из адвокатской палаты Крыма, руководителя ММСУТ СК России и подчиненного ему следователя.

Как сообщает следствие, должностные лица вступили в сговор с адвокатом, чтоб получить взятку от фигуранта уголовного дела.

- Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела. 20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере 1 миллионов рублей, которые они распределили между собой, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. И устанавливаются другие причастные к совершению преступления.

Напомним, в Евпатории мама и сын попытались подкупить за 420 тысяч начальника местного отдела ФСБ. Мужчина не хотел садиться в тюрьму за наркотики и незаконное хранение оружия, а получил еще одну статью - за дачу взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU