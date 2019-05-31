В Крыму авиация проводит учения под Феодосией

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-31T10:47:47+03:00

В конкурсе задействовано более 100 единиц авиатехники. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

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Самолеты бомбардировочной авиации, участвующие во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2019», нанесли ракетно-бомбовые удары по условному противнику на полигоне Чауда под Феодосией.

- Мишенная обстановка на полигоне максимально приближена к боевой, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Различные типы мишеней «изображали» колонны военной техники, завод по изготовлению боеприпасов, военные штабы и т. д.

Летчики на самолетах Су-34 и Су-24М занимались бомбометанием и запускали неуправляемые авиационных ракет и стреляли из пушек.

Всего было сброшено свыше 50 бомб ОФАБ 250-270, произведено около 200 пусков ракет и более 500 выстрелов.

В военном полигоне состязаются порядка 60 экипажей дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации, свыше сотни единиц разных самолетов и вертолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU