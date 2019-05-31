В Крыму водолазы нашли свыше 30 авиабомб и мин

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-31T10:51:22+03:00

В Черном море нередко находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

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Отряд противодействия диверсантам Новороссийской военно-морской базы ЧФ начал очищать акваторию Черного моря от боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

- Для выполнения работ по разминированию задействован противодиверсионный катер «Грачонок» с группой водолазов отряда ПДСС и специальным оборудованием, - сообщает пресс-служба Черноморского флота. - Все найденные боеприпасы уничтожаются на месте дистанционным подрывом с использованием электродетонаторов.

За несколько дней водолазам нужно очистить и обезвредить свыше 30 артиллерийских снарядов, авиационных бомб и якорных мины, залегающие на глубинах до 10 метров.

Взрывоопасные предметы на дне Черного моря нашли специалисты компаний, занимающихся дистанционным магнитометрическим и гидролокационным обследованием морского дна. Все данные они передали в органы безопасности, которые и поделились информацией с военными.

ИСТОЧНИК KP.RU