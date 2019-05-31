2019-05-31T11:24:45+03:00
Происшествия

Под Алуштой на пожаре погибла 65-летняя женщина

В Партените горел двухэтажный барак
Галина КОВАЛЕНКО
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В службу спасения поступил звонок о том, что в пгт Партенит городского округа Алушта горит квартира в двухэтажном бараке. Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили там погибшую 65-летнюю женщину.

- Наблюдалось очень сильное задымление, а поскольку строение выполнено из быстровоспламеняющихся материалов, огонь молниеносно перешел на большую площадь, а также охватил кровлю здания, - сообщает пресс-служба МЧС РК. - Жильцы самостоятельно покинули дом.

Сотрудники МЧС обнаружив газовые баллоны, чтобы не допустить взрыва, вытащили их в безопасное место.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сейчас эксперты разбираются в причинах ЧП. Погорельцам, оставшимся без крыша над головой, предложили пожить в гостиницах «Олива» и «Таврида-Азот».

ИСТОЧНИК KP.RU

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