Фрегат из Севастополя возвращается из Кипра
Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» завершил деловой заход в порт Лимассол Республики Кипр.
Здесь корабль пополнил запасы провианта, топлива и других материальных средств. Экипаж также побывал на экскурсии по историческим местам города.
- Заход российского фрегата в иностранный порт прошел в соответствии с планом пребывания корабля в дальней морской зоне и графиком пополнения запасов, - отметили в пресс-службе Черноморского флота. - После пополнения запасов экипаж корабля продолжит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.
Кстати, на Крымском полуострове начался практический этап всеармейских соревнований «Авиадартс-2019». Призеры будут защищать честь России а международном этапе, который планируется провести в августе на территории Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU