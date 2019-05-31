Фрегат из Севастополя возвращается из Кипра

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-31T13:06:46+03:00

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Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» завершил деловой заход в порт Лимассол Республики Кипр.

Здесь корабль пополнил запасы провианта, топлива и других материальных средств. Экипаж также побывал на экскурсии по историческим местам города.

- Заход российского фрегата в иностранный порт прошел в соответствии с планом пребывания корабля в дальней морской зоне и графиком пополнения запасов, - отметили в пресс-службе Черноморского флота. - После пополнения запасов экипаж корабля продолжит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.

Кстати, на Крымском полуострове начался практический этап всеармейских соревнований «Авиадартс-2019». Призеры будут защищать честь России а международном этапе, который планируется провести в августе на территории Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU