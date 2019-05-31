В центре Симферополя маршрутка насмерть сбила женщину

СЕГОДНЯ 19:07 2019-05-31T19:07:37+03:00

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В центре Симферополя, на проспекте Кирова, маршрутное такси насмерть сбило женщину. Как сообщили очевидцы в группе "Типичный Симферополь", она переходила дорогу в неположенном месте.

- Только что ехала в маршрутке, которая сбила человека. Женщина перебегала дорогу на площади Ленина в метре от подземного перехода еще и закрылась от солнца шапкой. Она держала ее в руке и таким образом закрыла себе видимость, - написала очевидец произошедшего.

ДТП в Симферополе. Фото: "Автопартнер Крым"/Максим Черников

Он отметил, что маршрутка ехала не быстро, потому, что движение было в потоке машин.

"Скорая помощь" приехала через 5-7 минут, но пешеход скончалась. По словам врача, ничего уже сделать было нельзя, так как травма оказалась несовместима с жизнью.

На месте ведутся следственные мероприятия.

- Никогда не думайте: "может быть пронесет?" и не спешите переходить дорогу. Женщину дома кто-то ждет, и еще даже не знает, что потерял близкого человека, - выразил свои мысли автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU