Погода в Крыму на 1 июня: сухо и тепло до + 34
1 июня на Крымском полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31…33º, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 27…29°.
Вода в Черном море, как парное молоко: в Феодосии 23°, Алуште 17°, Ялте 18°, в р-не горы Карадаг 20°, Севастополе 19…21°, Евпатории 20° и Черноморском 20°.
ИСТОЧНИК KP.RU