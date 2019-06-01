2019-06-01T08:21:45+03:00
Общество

Погода в Крыму на 1 июня: сухо и тепло до + 34

На полуострове хороший летний день
Галина КОВАЛЕНКО
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Первый день выдался жарким.Первый день выдался жарким.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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1 июня на Крымском полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31…33º, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 27…29°.

Вода в Черном море, как парное молоко: в Феодосии 23°, Алуште 17°, Ялте 18°, в р-не горы Карадаг 20°, Севастополе 19…21°, Евпатории 20° и Черноморском 20°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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