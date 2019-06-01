«Давай туши!»: В Севастополе загорелось старое судно, которое хотели разрезать на части

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-01T09:57:52+03:00

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Севастопольские спасатели, как только узнали, что в районе Инкерман, на Симферопольском шоссе, 4, что-то очень сильно полыхает и дымит, немедленно туда отправились.

- По прибытию к месту было установлено, что горит судно, отправленное на распиловку, расположенное на судоразделочной площадке, - сообщает пресс-служба МЧС России по городу Севастополю.

Площадь возгорания была 400 квадратов. Фото: пресс-служба МЧС России по городу Севастополю.

Сотрудники чрезвычайного министерства начали тушить огонь и охлаждать судно, которое было списано больше 8 лет тому назад: - Давай, туши!

Пожар случился масштабным, его площадь составила порядка 400 квадратных метров, поэтому пришлось звать на подмогу еще пять пожарных расчетов со всех районов города.

Огонь удалось потушить. Всего в борьбе с пожаром принимали участие 49 человек и 16 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели работают профессионально. Фото: пресс-служба МЧС России по городу Севастополю.

Сейчас эксперты выясняют, почему все это произошло и кто же виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU