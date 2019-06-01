Жительница Феодосии напала на спящую 82-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-01T13:06:03+03:00

Подозреваемой грозит 12 лет тюрьмы за украденные 1400 рублей

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Ночью, в дежурную часть полиции Феодосии, позвонила горожанка, которая рассказала, что кто-то ворвался в дом ее бабушки.

- Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и приняли от 82-летней женщины заявление о совершенном о разбойном нападении, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Участковые по горячим следам задержали 43-летнюю местную жительницу, которая живет рядом с потерпевшей.

Выяснилось, что примерно в два часа ночи соседка выбила входную дверь в дом пенсионерки. Пожилая женщина не успела толком проснуться, как злоумышленница стала ее душить и бить, а потом взяла кухонный нож в руки и начала требовать деньги.

- Завладев имеющимися в доме деньгами в сумме 1400 рублей, нападавшая с места происшествия скрылась,- отметили в ведомстве.

На подозреваемую завели уголовное дело за разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилье. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU