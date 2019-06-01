В аэропорту «Симферополь» отметили День защиты детей

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-01T16:57:34+03:00

Для юных пассажиров провели конкурсы и шоу мыльных пузырей

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В международном аэропорту Симферополь отпраздновали День защиты детей и День города Симферополя.

С самого утра по терминалу расхаживали «мультяшки». Всем желающие могли порадовать себя аквагримом или научиться делать фигурки из шаров. Прошло и зрелищное шоу мыльных пузырей.

- Юные гости аэропорта почувствовали себя художниками и разукрасили большой холст в одном из самых живописных мест нового терминала – у гигантской зеленой стены из растений, - сообщает пресс-служба международного аэропорта «Симферополь».

Конкурсы подарили детям массу положительных эмоций и подарков. На привокзальной площади прошла дегустация сладких напитков местного производителя.

Кстати, аэропорт "Симферополь" официально получил имя художника Ивана Айвазовского: президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

ИСТОЧНИК KP.RU